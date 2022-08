MP-AM inaugura novas instalações e amplia atendimento em Itacoatiara

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) inaugura, nesta quinta-feira (11/08), as novas instalações de três promotorias de Justiça do município de Itacoatiara (a 250 KM de Manaus). A nova sede passa a se chamar Raimunda Holanda de Souza, em homenagem a mãe do Conselheiro de Contas Josué Cláudio de Souza Neto.

Localizada na Rua Borba, bairro Pedreiras, a sede do Ministério Público foi totalmente revitalizada, a fim de garantir melhores condições de atendimento à população local.

Itacoatiara é uma comarca com mais de cem mil habitantes, sendo a terceira mais populosa do Amazonas.

Para o Procurador-Geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, além do importante avanço para a população de Itacoatiara, a inauguração concretiza mais uma etapa do projeto de modernização do Ministério Público.

HOMENAGEM

Raimunda Holanda de Souza, conhecida como “Rai”, nasceu em Itacoatiara, foi esposa do radialista e conselheiro aposentado Josué Cláudio de Souza Filho e Diretora da Rádio Difusora FM na década de 90. Em março deste ano, completaram-se 22 anos de falecimento de “dona Rai” que em vida prestou relevantes serviços na área social para famílias de baixa renda do Amazonas.