MP-AM investiga maus-tratos e possível uso indevido da aposentadoria de idosa de 108 anos em Itacoatiara

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) instaurou, de ofício, um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na gestão dos recursos da idosa C. R. G, de 108 anos, residente em Itacoatiara. A decisão foi motivada por relatos da neta e curadora provisória, Rosilaine Gonçalves da Silva, apresentados em audiência judicial no dia 12 de junho de 2025.

Segundo a curadora, a idosa não estaria recebendo os cuidados adequados por parte dos filhos, e há falta de comprovação sobre como os valores de sua aposentadoria têm sido utilizados. Diante disso, o MP-AM decidiu apurar os gastos efetuados na conta da idosa, com o objetivo de garantir a proteção de seus interesses e o uso correto de seus recursos financeiros.

Confira Inquérito Idosa 108 anos

O procedimento foi instaurado com base na Constituição Federal, que prevê a atuação do Ministério Público na proteção do patrimônio público e social e de interesses difusos, bem como nas resoluções nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 006/2015 do Conselho Superior do MP-AM, que regulamentam o inquérito civil voltado à defesa de direitos coletivos e indisponíveis.

O inquérito terá prazo inicial de tramitação de um ano, podendo ser prorrogado, e já teve designada a servidora Leila Corrêa dos Santos para secretariar o procedimento. A publicação foi determinada no Diário Oficial do Município do Estado do Amazonas (DOMPE/AM) e no fórum local de Itacoatiara.

O promotor de Justiça responsável pelo caso, Gabriel Salvino Chagas do Nascimento, determinou que o processo siga para as providências cabíveis após a fase de secretariado. A medida busca assegurar que os recursos e cuidados destinados à centenária sejam utilizados corretamente, garantindo sua proteção e bem-estar.