MP-AM investiga suposto favorecimento da Amazon Best a cambistas na venda de ingressos para o Festival de Parintins

O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento preparatório para apurar suposto favorecimento de cambistas que a empresa Amazon Best, responsável pela venda de espaços no Bumbódromo para o Festival Folclórico de Parintins, teria praticado. A portaria é assinada pela promotora de Justiça Sheyla Andrade dos Santos e foi publicada em Diário Oficial do MP na última quarta-feira (7) mas com instauração registrada no dia 30 de maio.

De acordo com o órgão será apurado “eventual pratica abusiva ou enganosa com a venda de ingressos em desigualdade de condições ao publico em geral para venda a cambistas” por parte da empresa que pertence ao empresário Valdo Garcia, irmão do prefeito de Parintins, Bi Garcia (União), e atua na venda de ingressos para o festival desde 2017, substituindo a Tucunaré Turismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cambismo consiste na venda ilegal de ingressos a preços acima do normal, desrespeitando a legislação do Estatuto de Defesa do Torcedor. A lei nasceu para coibir a prática nos eventos esportivos, mas se estendeu para as demais manifestações culturais e de entretenimento. Caso condenado, o cambista pode pegar de dois a quatro anos de prisão.

Em janeiro deste ano a empresa iniciou a venda dos passaportes – bilhetes para os três dias de festa, no entanto, a ação foi marcada por confusão desentendimentos, e a participação de agentes do Procon-AM e da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Isso porque ocorreu problema no sistema que disponibilizou acesso on-line para a venda dos passaportes, obrigando os consumidores a irem até a sede da Amazon Best, o que gerou grande fila, lentidão e os ânimos ficaram exaltados.

As falhas no sistema faz com que o PROCON – Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, fosse na sede da empresa, suspender as vendas. A empresa justificou, na época, que por problemas técnicos no sistema de bilhetagem colocaram o site no ar antes da programação, o que gerou inconsistência em algumas informações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Amazon Best, se manifestou em nota nesta sexta-feira (9) e disse que não foi notificada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) sobre nenhum inquérito referente à venda de ingressos para o Festival de Parintins 2023 e destaca que são “infundadas, levianas e irresponsáveis as informações de que a empresa direcionou a venda dos bilhetes a cambistas”.

A empresa também afirma que não compactua com qualquer prática ilícita e destaca que tornou pública a venda dos ingressos em sua sede e pela internet, por meio dos sites festivaldeparintins.com.br e bilheteriadigital.com.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia nota na íntegra:

A Amazon Best, contratada pelos bois Caprichoso e Garantido para a venda de ingressos (cadeiras, arquibancadas e camarotes) do 560 Festival Folclórico de Parintins, vem a público esclarecer que são infundadas, levianas e irresponsáveis as informações de que a empresa direcionou a venda dos bilhetes a cambistas, e que não compactua com qualquer prática ilícita que tenda a restringir o acesso dos consumidores aos ingressos. A Amazon Best tomou pública a comercialização dos ingressos, em sua sede e pela internet através dos sites “festival de parintins. com.br” e “bilheteriadigital com”, mediante numeração do Cadastro de Pessoa Física (CPF), seguindo todas as normas e orientações repassadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), e assim o fez de maneira integra, justa e proporcionando igual acesso a todas as pessoas que desejavam adquirir suas entradas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A Amazon Best destaca ainda que não houve quaisquer notificações por parte do Ministério Público do Amazonas acerca do procedimento em questão. Logo, só se manifestará sobre o tema de forma integral após ter acesso aos autos do aludido processo, de modo a esclarecer e restabelecer a verdade dos fatos. Por fim, a Amazon Best destaca que a principal preocupação da empresa é dar destaque à maior manifestação cultural da Popular do Amazonas e, ainda, fomentar a economia parintinense.

Redação AM POST*