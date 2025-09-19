MP-AM obtém condenações por feminicídio e homicídio brutal em Boca do Acre

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) obteve duas importantes condenações em julgamentos realizados na Comarca de Boca do Acre, reforçando o combate à violência contra a mulher e homicídios praticados com extrema brutalidade.

Na quarta-feira (17/09), o réu Natan de Melo Furtado, conhecido como “Giban”, foi condenado a 27 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelo assassinato de Ana Lúcia Barbosa da Silva. O caso foi classificado como feminicídio, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Segundo a denúncia, Natan mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima e não aceitava o fim da relação. Em 27 de junho de 2021, ele desferiu um golpe de facão no pescoço de Ana Lúcia, causando sua morte. Para apagar os vestígios do crime, incendiou a casa com o corpo dentro. O júri reconheceu todas as qualificadoras apresentadas pelo MPAM, acolhendo integralmente a tese de acusação.

De acordo com o promotor Marcos Patrick Sena Leite, a sentença “representa não apenas a responsabilização do réu, mas também uma resposta firme da Justiça no enfrentamento à violência contra a mulher”.

Novo julgamento também resulta em condenação

No dia seguinte, quinta-feira (18/09), o MPAM também garantiu a condenação de Janaina Souza da Silva a 19 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio de José Inácio Saturnino de Souza, ocorrido em novembro de 2022.

A vítima, de mais de 60 anos, foi morta com diversos golpes de facão após se recusar a pagar por uma relação sexual. O júri reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em situação de vulnerabilidade. Durante o julgamento, Janaina confessou o crime, reforçando a gravidade dos fatos.