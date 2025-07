MP-AM pede prisão de policiais acusados de estuprar mulher indígena com bebê preso na cela

Notícias do Amazonas – Ministério Público do Amazonas (MP-AM) solicitou à Justiça a prisão preventiva de quatro policiais militares e um guarda municipal suspeitos de estuprar uma mulher da etnia Kokama enquanto ela estava ilegalmente detida na 53ª Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Içá, no interior do estado.

Além da prisão, o MP requer o afastamento imediato dos envolvidos de suas funções públicas e a suspensão do porte de armas. O pedido, feito na tarde desta sexta-feira (25/7), tem como objetivo preservar a ordem pública, garantir a integridade da vítima e evitar possíveis interferências nas investigações.

PUBLICIDADE

Leis mais: Barroso terá que cancelar palestras nos EUA após ter visto cancelado por Trump

Segundo a denúncia apresentada ao Ministério Público, os abusos sexuais teriam começado em novembro de 2022, quando a vítima estava presa na delegacia, onde permaneceu com seu bebê recém-nascido por aproximadamente dois meses.

A defesa da mulher confirmou que os estupros ocorreram durante esse período. A indígena afirma ter sofrido violência sexual contínua por parte dos agentes de segurança pública enquanto estava sob custódia do Estado.