A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MP-AM pede revogação de dispositivo que dá ao prefeito de Coari Adail Pinheiro poder exclusivo da Câmara de editar leis

Segundo o Ministério Público, a prática viola o princípio da separação de poderes e enfraquece o papel do Legislativo.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 18:24 - Atualizado em 24/09/2025 às 19:38

Ver resumo

MP-AM pede revogação de manobra irregular que dá ao prefeito de Coari Adail Pinheiro poder exclusivo da Câmara

PUBLICIDADE

Notícias do Amazonas –  O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) encaminhou uma recomendação formal à Câmara Municipal e ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro (Republicanos), para que seja revogado um dispositivo da Lei Orgânica do município que autorizava o Executivo a editar “leis delegadas”, bem como todas as normas criadas a partir desse mecanismo. A apuração teve início com a Notícia de Fato nº 244.2025.000150, que analisou artigos da Lei Orgânica do município.

Leia mais: Prefeito Adail Pinheiro dispensa licitação em mais de R$ 1,3 milhão com shows no aniversário de Coari

PUBLICIDADE

Segundo o promotor de Justiça Bruno Escórcio Cerqueira Barros, autor da recomendação, a medida é necessária porque os artigos 54, IV, e 60 da Lei Orgânica, além do Decreto Legislativo nº 001/2025, conferiam a Adail Pinheiro competências legislativas que, pela Constituição Federal, são de atribuição exclusiva da Câmara Municipal. Escórcio explicou que a prática viola o princípio da separação de poderes e enfraquece o papel do Legislativo.

“O artigo 68 prevê a possibilidade de leis delegadas apenas em nível federal, mediante autorização do Congresso Nacional ao Presidente da República. No âmbito municipal, a função legislativa é atribuição da Câmara, enquanto o prefeito atua no Poder Executivo. Ao delegar atribuições, o Legislativo abdica de sua competência constitucional e enfraquece o equilíbrio entre os poderes”, explicou o promotor, titular da 2ª Promotoria de Justiça da cidade.

O MPAM fixou prazo de 20 dias para que a Câmara Municipal revogue a previsão inconstitucional e as leis dela decorrentes, e para que o prefeito Adail Pinheiro (Republicanos) encaminhe proposta de revogação, abstendo-se de editar novos atos com base nessas normas.

Caso as medidas não sejam adotadas, a Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas (PGJ-AM) poderá acionar judicialmente o município, inclusive por meio de ação direta de inconstitucionalidade (ADI).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em marcenaria de Manaus; Wilson destaca investimentos contra o crime organizado

O governador Wilson Lima participou da apresentação da apreensão durante a entrega de 36 novas viaturas e duas lanchas blindadas.

há 23 minutos

Polícia

Suspeito de guardar 368 kg de skunk tem prisão preventiva cumprida na Compensa

Prisão ocorreu nesta terça (23/09) após investigação que rastreou oficina na rua Izaurina Braga.

há 23 minutos

Política

Plínio condena veto de Lula a projeto que isentava Embrapa de taxas de registro, assista

Para Plínio, o veto revela a “sanha arrecadatória do governo” e representa um duro golpe às pesquisas da maior empresa de inovação agropecuária do país.

há 52 minutos

Polícia

Jovem de 20 anos é presa por tráfico em Tapauá após mandado de busca

Mandado de busca em residência no Nova Esperança encontra 13 porções de oxi e cocaína.

há 1 hora

Amazonas

Trabalhador cai de andaime em Autazes e sofre cortes profundos nas pernas

Moradores prestaram socorro imediato e acionaram a equipe de saúde

há 1 hora