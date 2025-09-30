A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MP-AM promete providências contra vereadora de Borba que disse ser a favor de violência contra a mulher

Em nota, o MPAM reafirmou seu compromisso permanente com a defesa da dignidade da pessoa humana.

Por Jonas Souza

30/09/2025 às 17:46 - Atualizado em 30/09/2025 às 18:01

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) informou que tomará as providências cabíveis em relação às recentes declarações da vereadora de Borba sobre violência contra a mulher. A decisão foi divulgada em nota oficial nesta terça-feira (30).

PUBLICIDADE

Leia mais: Vereadora de Borba se retrata após dizer ser a favor da violência contra a mulher; assista

Por meio de nota oficial o MP-AM informa que a comarca de Borba acaba de receber um novo membro do MPAM, o promotor de Justiça Alison Almeida Santos Buchacher, cuja remoção para o município foi aprovada recentemente pelo Conselho Superior do Ministério Público. O promotor, que já está entrando em exercício, ficará responsável por adotar as medidas necessárias diante do caso.

PUBLICIDADE

Em nota, o MPAM reafirmou seu compromisso permanente com a defesa da dignidade da pessoa humana, a promoção dos direitos fundamentais e o combate a todas as formas de violência contra a mulher.

O órgão também destacou que acompanhará o caso de perto, garantindo que qualquer violação de direitos seja devidamente apurada e que medidas legais sejam aplicadas.

Confira na íntegra

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) informa que tomará as providências cabíveis em relação às declarações da vereadora de Borba sobre violência contra a mulher.

A comarca de Borba acaba de receber um novo membro do Ministério Público, o promotor de Justiça Alison Almeida Santos Buchacher, cuja remoção (retirada de um município para outro) foi aprovada recentemente pelo Conselho Superior do MP. O promotor, que já está entrando em em exercício na comarca, adotará as medidas necessárias diante do caso.

O MPAM reafirma seu compromisso permanente com a defesa da dignidade da pessoa humana, com a promoção dos direitos fundamentais e com o combate a todas as formas de violência contra a mulher.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação viária em Boca do Acre

Obras em Boca do Acre serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias e investimento de R$ 15 milhões.

há 30 minutos

Política

Três vereadores de Tapauá têm mandatos cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024

Vereadores foram declarados inelegíveis por 8 anos.

há 45 minutos

Polícia

Homem é preso durante ato sexual em estacionamento de supermercado em Manaus

Suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio e conduzido ao 1º DIP.

há 1 hora

Amazonas

Wilson Lima lança Refis 2025 e oferece até 95% de desconto para regularização de dívidas com o Estado

O Refis 2025, sancionado em 24 de setembro, permite pagamento à vista ou parcelado, com entrada mínima de 10% do valor.

há 1 hora

Manaus

Idosa é atropelada em faixa de pedestre na Ponta Negra, em Manaus

O acidente também deixou a condutora da moto ferida.

há 1 hora