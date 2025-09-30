MP-AM promete providências contra vereadora de Borba que disse ser a favor de violência contra a mulher

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) informou que tomará as providências cabíveis em relação às recentes declarações da vereadora de Borba sobre violência contra a mulher. A decisão foi divulgada em nota oficial nesta terça-feira (30).

Por meio de nota oficial o MP-AM informa que a comarca de Borba acaba de receber um novo membro do MPAM, o promotor de Justiça Alison Almeida Santos Buchacher, cuja remoção para o município foi aprovada recentemente pelo Conselho Superior do Ministério Público. O promotor, que já está entrando em exercício, ficará responsável por adotar as medidas necessárias diante do caso.

Em nota, o MPAM reafirmou seu compromisso permanente com a defesa da dignidade da pessoa humana, a promoção dos direitos fundamentais e o combate a todas as formas de violência contra a mulher.

O órgão também destacou que acompanhará o caso de perto, garantindo que qualquer violação de direitos seja devidamente apurada e que medidas legais sejam aplicadas.

Confira na íntegra

