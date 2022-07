MP-AM promove Ciclo de Palestras em comemoração aos seus 130 anos

O Ministério Público do Estado do Amazonas, em comemoração aos seus 130 anos, promove Ciclo de Palestras “Discutindo o Futuro do Ministério Público”, nesta quinta-feira (21), das 8h30 às 12h, no Auditório Carlos Alberto Bandeira, sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

A Dra. Anabel Vitória Mendonça de Souza – Promotora de Justiça de Entrância Final e Coordenadora do NUPA-MPAM, será mediadora.

Palestrantes:

*Dr. Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior – Procurador Regional da República, Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional do CNMP e Ex-Conselheiro do CNMP.

*Dr. Marcelo Weitzel – Membro do Ministério Público Militar, Assessor da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e Ex-Conselheiro do CNMP.

*Dr. Rodrigo Leite Cabral – Membro do Ministério Público do Estado do Paraná.

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/PbU3sxRR9WbMYpCNA