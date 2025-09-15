MP-AM recomenda medidas urgentes à Amazonas Energia para melhorar fornecimento em Tefé

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) expediu uma recomendação à Amazonas Energia S.A. para adoção de medidas urgentes que garantam fornecimento adequado de energia elétrica no município de Tefé. A ação foi motivada por 477 interrupções registradas em apenas 18 meses, entre 2024 e o primeiro semestre de 2025, número considerado grave e incompatível com os padrões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A recomendação é assinada pelo promotor de Justiça Vitor Rafael de Morais Honorato, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tefé, e destaca que a concessionária deve adotar medidas estruturais e de transparência, incluindo:

Apresentação dos indicadores de continuidade e frequência de interrupções ( DEC e FEC ) específicos de Tefé;

Cronograma detalhado de investimentos estruturais na rede de distribuição ;

Plano de contingência para reduzir a dependência de um produtor independente;

Melhorias na comunicação com os consumidores ;

Implementação de sistema automático de compensação financeira ;

Comprovação da execução integral dos recursos previstos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2022.

O promotor Vitor Rafael Honorato ressaltou que o não cumprimento das medidas poderá levar o MPAM a adotar medidas judiciais cabíveis, incluindo a propositura de ação civil pública (ACP) e a execução imediata do TAC.