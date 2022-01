MP-AM recomenda que shoppings exijam passaporte vacinal de frequentadores

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na tarde dessa segunda-feira, 17, o Ministério Público do Amazonas assinou recomendação conjunta para que o Governo do Amazonas adote – imediatamente – medidas de enfretamento à nova variante da COVID-19, a fim de conter o aumento de casos de infectados, reduzindo o impacto nas internações da rede hospitalar estadual e municipal.

De acordo com o documento assinado, já é notório o agravamento da pandemia nos próximos meses e durante o ano de 2022. Os últimos boletins epidemiológicos diários da Fundação de Vigilância e Saúde, demonstram, nos postos de testagem, o número elevado de positivação para a COVID-19.

A recomendação prevê medidas de exigência e fiscalização da vacinação, com a devida comprovação para lugares públicos, com observância aos protocolos da FVS e apresentação de teste negativo para a COVID-19.

A proibição do funcionamento de boates, casas de shows e estabelecimentos similares, bem como a fiscalização da exigência do uso de máscaras, do distanciamento e do fornecimento de álcool gel nos estabelecimentos de acesso público no Amazonas, também foram solicitados.

Veja o documento na íntegra:

