Ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, e empresa Amazon Best são investigados por possíveis irregularidades

Notícias do Amazonas – O ex-prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, é alvo de nova investigação conduzida pelo Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM), que apura possíveis irregularidades em contratos celebrados pela Prefeitura com a empresa Amazon Best Turismo e Eventos Ltda.. O caso, registrado no Processo nº 10005/2020, está sob análise do procurador João Barroso de Souza.

Além do MPC-AM, figuram como interessados na apuração o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), a Prefeitura de Parintins e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC). A representação visa esclarecer a legalidade e a regularidade de atos administrativos realizados durante a gestão municipal de Bi Garcia, especialmente no que diz respeito à contratação da empresa Amazon Best para execução de serviços e eventos no município.

A defesa do ex-prefeito é formada por um amplo corpo jurídico, composto pelos advogados Any Gresy Carvalho da Silva, Bruno Vieira da Rocha Barbirato, Larissa Oliveira de Sousa, Igor Arnaud Ferreira, Laiz Araújo Russo de Melo e Silva, Gabriel Simonetti Guimarães, José Felipe Carvalho Nunes e Fábio Nunes Bandeira de Mello. O grupo atua na contestação das acusações e na apresentação de documentos e argumentos para comprovar a legalidade dos procedimentos adotados.

A investigação foca em identificar eventuais falhas nos processos de contratação, execução e fiscalização dos serviços prestados pela Amazon Best no período em que Bi Garcia estava à frente da Prefeitura. Entre os pontos levantados estão possíveis descumprimentos de normas de licitação, ausência de comprovação de execução integral de serviços e inconsistências na prestação de contas.

Outro caso

Bi Garcia, que comandou o município por quatro mandatos, foi recentemente multado em R$ 15 mil por danos morais em decisão da Justiça do Amazonas.

A decisão foi motivada por uma publicação feita por ele nas redes sociais, na qual acusou a empresária e pré-candidata ao governo, Maria do Carmo Seffair, de sonegação de impostos e má gestão.