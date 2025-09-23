A notícia que atravessa o Brasil!

MP de Contas recomenda inspeção em contratos da Prefeitura de Manaus após viagem de prefeito ao Caribe

Ministério Público identifica indícios de favorecimento em contratos municipais

Por michael

23/09/2025 às 11:56

inspeção contratos Prefeitura de Manaus

MP de Contas recomenda inspeção em contratos da Prefeitura de Manaus após viagem de prefeito ao Caribe – Foto: reprodução do Instagram

Notícias do Amazonas – O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) recomendou uma inspeção nos contratos da Prefeitura de Manaus com quatro empresas após suspeitas de favorecimento. A medida ocorre após a viagem do prefeito David Almeida (Avante-AM) ao Caribe, durante o Carnaval, levantando indícios de que custos teriam sido pagos por empresários ligados às empresas contratadas pelo município.

Empresas investigadas e recomendação do MPC

A recomendação, emitida em 18 de setembro no parecer nº 5407/2025, analisou representação do vereador Coronel Rosses (PL-AM), solicitando a suspensão de pagamentos às empresas MURB, Grafisa, Royal Tech e Rio Piorini. Embora a viagem tenha sido divulgada como custeada por empresários, o prefeito negou o uso de recursos públicos, apresentando comprovante da passagem aérea. A Prefeitura também afirmou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) que os gastos foram pessoais.

O laudo técnico apontou possíveis irregularidades e desrespeito aos princípios da administração pública, como impessoalidade e moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Segundo o MPC-AM, cabe ao Ministério Público Estadual apurar se houve ato de improbidade administrativa.

Detalhes da viagem polêmica

David Almeida e a primeira-dama, Izabelle Fontenelle, viajaram à St. Maarten, no Caribe, entre 28 de fevereiro e 7 de março, período em que o prefeito se afastou formalmente das funções institucionais devido às férias. Durante a viagem, imagens da primeira-dama celebrando aniversário em um clube de luxo viralizaram nas redes sociais. O prefeito também foi visto em companhia de empresários, sem esclarecimentos sobre vínculos com contratos municipais.

“Você está num país estrangeiro, você encontra brasileiros e esses brasileiros são da sua cidade, você não vai falar com eles? Normal, eles viajaram, pagaram suas despesas, nos encontramos lá, é normal”, afirmou o prefeito.

Defesa da primeira-dama

Izabelle Fontenelle se manifestou afirmando que as críticas contra ela têm caráter político e econômico. “Tentam ocupar a mente da sociedade com nossa vida pessoal para esconder o descaso de outros personagens”, disse, reforçando que segue em paz com sua trajetória e valores.

Próximos passos da investigação

De acordo com o Portal G1, a inspeção sugerida pelo MPC-AM deve avaliar legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos com as quatro empresas, verificando possíveis favorecimentos ou direcionamentos indevidos. A ação será integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e à Operação Ostium, envolvendo Ministério da Defesa e órgãos de segurança pública. Até o momento, Prefeitura e empresas citadas não se posicionaram oficialmente sobre a recomendação.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

