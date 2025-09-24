A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MP fiscaliza obra de contenção na orla de Jutaí para evitar riscos à população

Procedimento administrativo vai fiscalizar cronograma e execução da construção

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 07:01

Ver resumo
MP fiscaliza obra de contenção na orla de Jutaí para evitar riscos à população

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – Para proteger a população de Jutaí dos riscos de desmoronamento na orla, causados pelo fenômeno das “terras caídas”, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou um procedimento administrativo que visa acompanhar a execução da obra de contenção em andamento no município. A medida foi assinada pelo promotor de Justiça Matheus de Oliveira Santana, titular da promotoria local.

PUBLICIDADE

De acordo com o promotor, o acompanhamento do MPAM prevê a fiscalização da regularidade da execução da obra, a verificação do cumprimento do cronograma físico-financeiro, a requisição de informações técnicas e de relatórios, além da adoção de medidas extrajudiciais cabíveis para resguardar os direitos da coletividade.

“Nosso objetivo é garantir que a população esteja protegida, que as vias públicas e o patrimônio da cidade sejam preservados e que os recursos destinados a essa obra sejam aplicados de forma regular e transparente. É uma forma de reafirmarmos o compromisso constitucional do MP em defender o interesse público e em atuar de maneira proativa na proteção da sociedade”, declarou o promotor de Justiça Matheus Santana.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas inicia implantação do ÆSOP para detectar surtos respiratórios precocemente

Anteriormente, no âmbito do inquérito civil instaurado pela Promotoria de Jutaí, já haviam sido adotadas medidas emergenciais, como a interdição de áreas em situação crítica e o pagamento de aluguel social a famílias atingidas. O município apresentou, ainda, um memorial descritivo da obra de contenção, considerada de interesse coletivo por proteger moradores, vias de circulação e o patrimônio público e privado.

A Prefeitura de Jutaí e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura foram notificadas e deverão encaminhar, no prazo de 20 dias, o cronograma atualizado da obra, a previsão orçamentária e os relatórios de execução ao Ministério Público.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Soldado de 19 anos é encontrado morto após se afogar em rio

Jesuino Gonçalves desapareceu durante momento de lazer e corpo foi resgatado após buscas intensas.

há 34 minutos

Pará

Polícia prende quarto envolvido em assassinato de empresário no interior do Pará

Suspeito seria piloto da motocicleta usada no crime.

há 41 minutos

Brasil

Homem é preso em flagrante após matar desafeto com mais de 10 facadas

Crime aconteceu na Quadra 8 do Setor Sul e foi motivado por desavença passional.

há 47 minutos

Amazonas

Nove pessoas são indiciadas por crimes ambientais em invasão no bairro Tarumã

Polícia Civil aponta que grupo desmatou área de preservação permanente às margens de igarapé

há 59 minutos

Manaus

Homem é atropelado por ônibus da linha 640 na Zona Norte de Manaus

Acidente ocorreu na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

há 1 hora