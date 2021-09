MP pede condenação de três acusados de sequestrar vereador em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nesta última sexta-feira, 17/09, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Capital, atuou no julgamento de oito pessoas acusadas pelo sequestro do ex-vereador do Município de Tefé, no dia 9 de julho deste ano. O Ministério Público pediu a absolvição de cinco dos acusados, por falta de provas, e a condenação de três. O processo correu em segredo de Justiça e o resultado da sentença está previsto para ser anunciado esta semana.

“Dos oito envolvidos, sete estavam presos. O MPAM pediu absolvição de cinco pessoas por falta de provas e a condenação de três, por entender que haviam elementos de comprovação da participação delas no crime, além do histórico criminal de condenação em Manaus e no Estado do Pará. O caso foi resolvido com celeridade, levando-se em conta a sua complexidade de fatores. Por fim, aguardamos o resultado da sentença, que deve sair no decorrer dessa semana”, explica a Promotora de Justiça Marlene Franco da Silva.

O crime se deu na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A convite de um suposto amigo, a vítima foi chamada para ir a um bar, mas foi atacada e acabou sendo levada para um primeiro cativeiro, provisório. Na sequência, foi levado a um segundo cativeiro, onde permaneceu por três dias, até 12/07. A polícia chegou ao segundo cativeiro e a vítima foi libertada.

O julgamento do caso teve início em 03/09, quando foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação. No dia 17/09, foram ouvidas as testemunhas de defesa e os réus, e apresentadas as alegações orais do Ministério Público e das defesas.