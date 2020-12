MP quer que Prefeitura e Câmara de Nhamundá implangem portais de transparência

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM)

entrou com Ação Civil Pública (ACP) para que a Justiça determine que a Prefeitura de

Nhamundá e a Câmara dos Vereadores implantem portais de transparência, a fim de possibilitar que a população tenha acesso, em tempo real e por meio eletrônico, aos diversos atos relacionados à gestão financeira e orçamentária da Administração Pública do Município.

O pedido tem como base a Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei n.° 12.527/2011 (LAI) Lei de Acesso à Informação.

A transparência e o acesso às informações do portal do município foram investigados pelo MP, com base na representação formulada pelo Sindicato dos Professores de Nhamunda (SINPEMN), que constataram a inexistência dos portais.

“(…) Não há razão para, em um Estado Democrático de Direito, se ocultar dos

cidadãos os assuntos que a todos interessam, daí a necessidade de utilizar instrumentos para garantir a transparência de gestão, disponibilizando informações sem a necessidade de prévia requisição (de ofício pela administração pública)”, afirma o promotor de Justiça Márcio Pereira De Mello.

O MP pediu à Justiça que estabeleça o prazo de 60 dias para que os Poderes Executivo e

Legislativo implementem a disponibilidade do Portal da Transparência com as devidas

informações previstas em lei (art. 8.° da Lei 12.527/2011, com a regulamentação dada pelo Decreto n.° 7.724/2012; 2), e que, em caso de descumprimento, será aplicado à multa cominatória a diária de R$ 10 mil.

