MPAM contrata agência de viagem por R$ 460 mil

O Ministério Público do Amazonas contratou a empresa Cerrado Viagens por R$ 460 mil para prestar serviços de deslocamento de servidores do órgão.

O extrato do contrato consta em edição do Diário Oficial do MPAM do dia 04 de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O contrato tem duração de um ano e o valor de quase meio milhão já foi empenhado. Um edital foi aberto pelo ministério com o valor de R$ 900 mil reais para o pagamento dos serviços.

A reportagem do AM POST procurou a assessoria do MP-AM e aguarda posicionamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*