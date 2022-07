MPAM divulga resultado preliminar de prova subjetiva para estagiários de Direito

Redação AM POST

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) divulga, nesta quarta-feira (20/07), o resultado preliminar da prova subjetiva do XXII Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Amazonas (MPAM). As avaliações dos candidatos participantes da prova serão encaminhadas, por E-mail, no dia 21/07.

Continua depois da Publicidade

Para interposição de recursos, contra o resultado preliminar, o prazo será até as 14 h do dia 25/07, por meio de petição digital e impressa em formulário próprio divulgado em conjunto com o Edital (Anexo II). Os recursos devem ser entregues no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Avenida Coronel Teixeira, nº 7995, Nova Esperança.

Os recursos serão analisados pela Comissão elaboradora das questões e o resultado final será publicado na página oficial do MPAM, até o dia 27/07. Será necessário um recurso para cada questão recorrida.

Confira o aqui o resultado