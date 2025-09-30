A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MPAM e Defensoria planejam ação conjunta para garantir cumprimento de sentença sobre flutuantes do Tarumã-Açu

MP também solicita à Capitania dos Portos fiscalização em todos os flutuantes.

Por Fernanda Pereira

30/09/2025 às 11:02

Ver resumo
MPAM e Defensoria planejam ação conjunta para garantir cumprimento de sentença sobre flutuantes do Tarumã-Açu

Foto: Raphael Alves/TJAM

Notícias do Amazonas – De modo a facilitar a execução da sentença da Justiça do Amazonas com relação à retirada dos flutuantes da área do Tarumã-Açu, em Manaus, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) assinaram, nesta terça-feira (30/09), uma petição conjunta que propõe cumprimento em etapas.

PUBLICIDADE

Os pedidos do MP — via 50ª Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Ordem Urbanística (Prodemaph) — e da DPE em relação ao Município de Manaus, respeitando a sentença do Juízo, são no sentido de que:

* Proceda com a instalação de barreiras de contenção nos 11 igarapés afluentes da bacia do Tarumã-Açu;
* Faça a identificação/atualização de todos os flutuantes existentes na localidade;
* Efetue a retirada de todos os flutuantes-garagens;
* Instaure uma Unidade Gestora da Bacia do Tarumã-Açu (ou qualquer outro órgão ou entidade administrativa) para o tratamento específico do ordenamento do uso do espaço, bem como para o exercício do Poder de Polícia.

PUBLICIDADE

Quanto ao Estado do Amazonas, a petição conjunta solicita que seja determinada, por intermédio da Polícia Militar (PM) Ambiental, a instalação de uma estrutura na foz do Tarumã-Açu com o objetivo de impossibilitar a entrada de novos flutuantes no local. A proposta dos órgãos é de cumprimento até o fim deste ano.

Leia mais: Trio é preso por tentar assaltar banco durante Festa da melancia no Amazonas

“No caso, em conversa com os colegas defensores públicos, ficou claro que não faríamos um termo de ajuste de conduta (TAC), em razão de que a sentença do magistrado foi 100% favorável ao Ministério Público. Trabalhamos a ideia de fazermos petição conjunta, no sentido de possibilitar a execução de sentença de forma mais humanitária, respeitando a decisão da Justiça”, afirmou a promotora de Justiça Lílian Maria Pires Stone, titular da 50ª Prodemaph, reforçando que a etapa seguinte só será conduzida após o cumprimento da anterior.

Fiscalização

Paralelamente, o MPAM também emitiu petição individual à Capitania dos Portos, para que realize fiscalização em todos os flutuantes localizados no Tarumã-Açu, com os seguintes objetivos: informar quais flutuantes estão devidamente licenciados/legalizados junto à autoridade marítima como embarcações não motorizadas; informar a distância segura e regulamentar entre os flutuantes, a fim de garantir uma navegação em conformidade com as normas técnicas e legais aplicáveis; e realizar operação de fiscalização da navegabilidade do rio Tarumã-Açu, considerando a quantidade de flutuantes, suas respectivas localizações e o atual distanciamento entre os mesmos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Fraude no açaí: consumidor mostra produto com adição de papel higiênico para engrossar o caldo

A fraude foi descoberta após a compra de vários sacos do açaí rotulado como “100% puro”.

há 2 minutos

Economia

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Cerca de 387 mil contribuintes receberão mais de R$ 1 bilhão.

há 11 minutos

Polícia

Trio é preso por tentar assaltar banco durante ‘Festa da melancia’ no Amazonas

Criminosos planejavam roubo durante evento para aproveitar baixa presença policial; ação rápida evitou o crime em Manicoré.

há 31 minutos

Brasil

Premiê israelense nega ter aceitado Estado palestino

“De maneira nenhuma, não está escrito no acordo”, disse Netanyahu.

há 53 minutos

Curiosidades

O chá de Carrapicho é bom para os rins? Entenda os possíveis benefícios e riscos

Planta usada na fitoterapia popular apresenta efeitos diuréticos em estudos, mas especialistas alertam para a falta de comprovação clínica

há 54 minutos