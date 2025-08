MPAM instala sensor de qualidade do ar em Tefé e reforça vigilância ambiental no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deu mais um passo no combate à degradação ambiental com a instalação de um novo sensor de monitoramento da qualidade do ar no município de Tefé. A ação foi coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Especializadas na Proteção ao Meio Ambiente (CAO-MAPH-URB) e já integra a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Amazonas.

A medida visa fortalecer a vigilância ambiental em tempo real, promovendo ações mais eficazes de combate às queimadas e à poluição atmosférica. Além disso, busca proteger a saúde da população e garantir o acesso da sociedade civil a informações ambientais de forma transparente.

Os dados captados pelo sensor são transmitidos via internet e estão disponíveis ao público por meio do Sistema Selva, uma plataforma desenvolvida pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o MPAM, a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (Fuea) e a Fundação Cuomo. O sistema permite acompanhar indicadores ambientais como presença de fumaça, volume de chuvas e ocorrências de descargas elétricas.

De acordo com o promotor Carlos Sérgio Edwards de Freitas, coordenador do CAO-MAPH-URB, o monitoramento contínuo é essencial para antecipar focos de poluição e embasar decisões de políticas públicas. “A tecnologia tem sido uma aliada na proteção da saúde pública e na preservação dos ecossistemas amazônicos”, afirmou.

A instalação em Tefé faz parte de um plano de expansão que contempla outras comarcas do interior. Para garantir conectividade, até mesmo em regiões isoladas, o MPAM tem utilizado antenas Starlink para manter a transmissão dos dados em tempo real.

A iniciativa foi oficializada por meio do Ato nº 523/2024/PGJ, assinado pela procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque.