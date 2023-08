MPAM intima Diretor-Presidente do IPAAM em Inquérito Civil sobre desmatamento em Humaitá

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá, emitiu intimação ao Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Juliano Valente, para prestar informações e realizar inspeção ambiental no âmbito do Inquérito Civil nº 163.2023.000006.

O objetivo do Inquérito Civil é investigar a prática de infração ambiental relacionada ao desmatamento de uma área na Região da Amazônia Legal, no Ramal do Uchir, em Humaitá.

“Ao intimar o Diretor-Presidente do IPAAM, nós buscamos obter informações sobre as licenças ambientais expedidas para abertura de ramais solicitados pela Prefeitura Municipal de Humaitá, tanto na zona urbana quanto rural, no ano de 2021. A realização da inspeção é crucial para apurar os fatos e garantir que medidas adequadas sejam tomadas para preservar nosso patrimônio natural”, explica o Promotor de Justiça Weslei Machado.

O prazo para atendimento das requisições é de até 60 dias.

