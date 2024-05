MPAM investiga prefeito Jair Souto por suposta irregularidade no uso de verbas públicas em Manaquiri

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) abriu um inquérito civil para apurar suposta irregularidade no uso de verbas públicas na Prefeitura de Manaquiri, no interior do Amazonas.

Conforme consta no Diário Oficial do órgão desta quarta-feira (16), a possível irregularidade seria praticada por agentes públicos e pelo prefeito do Município Jair Souto (MDB), que são alvos da investigação.

PUBLICIDADE

O promotor de justiça de Manaquiri, Gabriel Salvino Chagas do Nascimento, que assina o documento, especifica que a Notícia de Fato Nº 040.2023.000653 foi convertida em inquérito civil pois ” ainda não existem elementos suficientes para a propositura de ação cível, e para fins de aprofundar as investigações”, diz o documento.

Com isso, considerando o vencimento do prazo máximo de tramitação, resolve “converter a Notícia de Fato Nº 040.2023.000653 em Inquérito Civil, para dar seguimento à apuração suposta irregularidade no uso de verbas públicas por agentes públicos e Prefeito do Município de Manaquiri”, pontua. O prazo de tramitação é 1 ano, que pode ser prorrogável.

Leia o documento completo: Decisão do promotor