MPF emite nota e esclarece sobre invasões e garimpo ilegal denunciados pela Univaja no Vale do Javari

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu uma nota de esclarecimento sobre as denúncias que foram apresentadas pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) acerca de invasões, garimpo ilegal, pesca e desmatamento no Vale do Javari, no Amazonas, região em que Dom Phillips e Bruno Pereira foram mortos.

Segundo o texto, a Univaja enviou 10 ofícios para o MPF entre novembro de 2020 e maio de 2022. A organização relatou sobre a presença de garimpeiros e missionários em área de ocupação de indígenas isolados no Vale do Javari.

O caso dos missionários foi acompanhado pelo MPF e com Inquérito Policial. Já a invasão pelos garimpeiros em terras indígenas foi instaurado um Processo Administrativo, desdobrando-se também em um inquérito policial, com apresentação de ação penal à Justiça Federal.