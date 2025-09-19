Mulher é arrastada pelos cabelos e agredida em Manaus; suspeito é preso em flagrante

Notícias do Amazonas – Uma mulher foi violentamente agredida pelo companheiro dentro de casa no bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus, na noite de quarta-feira (17). O caso chamou atenção após vizinhos filmarem o momento em que a vítima foi arrastada pelos cabelos e atingida com socos. A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante do suspeito.

Agressão registrada por vizinhos

As imagens mostram a vítima sendo puxada pelos cabelos da rua para dentro de casa, enquanto tenta se defender com chutes. O agressor, no entanto, continua desferindo socos contra a mulher. Alarmados, moradores acionaram imediatamente a polícia, que chegou a tempo de interromper a violência.

Ação da polícia e prisão

De acordo com a 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ao chegar ao local, os policiais se depararam com a vítima ainda tentando resistir às agressões. O suspeito, por sua vez, tentou impedir a entrada da equipe, chegando a fechar a porta contra os agentes.

Foi necessário o uso da força para contê-lo, já que ele resistia à prisão. O homem acabou sendo levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foram realizados os procedimentos legais.

Estado de saúde da vítima

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher não sofreu ferimentos graves. O agressor também não apresentava escoriações ou hematomas após ser detido. Apesar disso, o caso está sendo investigado e poderá resultar em medidas protetivas para resguardar a vítima de novas ameaças.

Contexto da violência doméstica no Amazonas

De acordo com o Portal G1, casos como este reforçam a necessidade de ampliar o combate à violência doméstica em Manaus e em todo o Amazonas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do estado mostram que denúncias de agressões contra mulheres seguem em crescimento, o que evidencia a importância da denúncia rápida e da atuação integrada entre vizinhos, comunidade e autoridades.

A orientação das autoridades é que qualquer pessoa que presencie ou suspeite de agressões deve acionar a polícia imediatamente pelo número 190 ou buscar apoio nos canais especializados de atendimento à mulher.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On