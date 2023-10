Mulher é condenada por matar cliente que devia R$10 de programa sexual no AM

Notícias do Amazonas – Indra Érica Cabral Lira, mais conhecida como Lilica, foi condenada na última quarta-feira (11), a 12 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado contra João Cândido Filho, crime ocorrido em 04 de abril de 2023. As investigações da Polícia Civil apontaram que a mulher matou a vítima pelo valor de R$ 10 que ele devia, relativo a um programa sexual não pago.

O Ministério Público sustentou em plenário a tese de homicídio qualificado por motivo torpe e sustentou a tese das investigações que foram confirmadas. A defesa ainda tentou convencer os jurados pedindo a desqualificação do crime de homicídio pata lesão corporal seguida de morte.

Os jurados votaram de acordo com a tese da promotoria de justiça e condenou a ré pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Lilica está presa provisoriamente desde a época do crime e, com a condenação, a magistrada negou o direito de ela recorrer da sentença em liberdade.

Até o fim do mês de outubro a 1.ª Vara de Maués deverá realizar mais três Sessões de Julgamentos em Plenário. Outros cinco julgamentos estão pautados para os meses de novembro e dezembro, perfazendo um total 23 (vinte e três) realizados no ano de 2023, com a conclusão de todos os processos de réus presos da comarca.

