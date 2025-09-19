Mulher e gestora de sucesso, Maria do Carmo cresce e inspira mudança na política do Amazonas

Notícias do Amazonas – Mais de 30 anos de experiência na gestão privada, acumulando conquistas e resultados de sucesso, Maria do Carmo chega na política, como pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal, com ar de renovação e esperança. A mensagem de mudança tem conquistado a população e a cada pesquisa de intenção de votos a Professora cresce e, em poucos meses, dobrou seu número de seguidores no Instagram, chegando a 100 mil.

“Os amazonenses têm dado um sinal muito claro de que querem mudança, é um sentimento que só cresce, assim como nosso projeto de candidatura. Estou feliz e confiante de que vamos libertar nosso Estado da velha política que só atrasa nossa vida. Vamos juntos e com muita força, porque vai ser preciso muita gente pra mudar o Amazonas”, afirma Maria do Carmo, que comemorou o marco em suas redes sociais em reunião com moradores da segunda etapa do residencial Viver Melhor, na zona Norte de Manaus, durante a noite da última quinta-feira, 18/9.

Para conhecer mais a Professora Maria do Carmo, sua trajetória e ideias para mudar a política no Amazonas siga o perfil @mariadocarmoseffair no Instagram. Destaque entre os conteúdos, o vídeo em que critica a passagem da primeira-dama Janja da Silva por a Manaus teve quase três milhões de visualizações e mais de 26 mil comentários.

Crescimento nas pesquisas

Nesta semana, foi divulgada uma pesquisa de intenções de voto feita pela Perspectiva, que mostra que a Professora Maria do Carmo já é o nome que representa a oposição contra candidatos que há anos estão no poder. “A mudança já começou. Os amazonenses estão se conscientizando de que não podem esperar novas soluções de pessoas que fazem as mesmas promessas, que tiveram a chance de fazer e não fizeram”, destaca a Professora.

A pesquisa mostra um cenário estimulado com três opções de possíveis candidatos ao Governo do Amazonas em 2026. A Professora Maria do Carmo, mesmo sem nunca ter mandato e enfrentando a máquina pública, já aparece em segundo lugar, com 43% das intenções de votos válidos na capital e 26% no interior do Estado.

“Mal começamos a visitar os municípios, mas nossa mensagem de mudança, de liberdade e oportunidade já está chegando à população do interior. A gente vai mostrar que, diferente do que falam, o nosso interior não tem dono. Chega de caciques. Vamos devolver o Amazonas ao seu povo e livrar nosso Estado do atraso da velha política”, destacou Maria do Carmo.

O levantamento realizou cinco mil entrevistas, entre os dias 7 e 15 de setembro. A margem de erro é de 1,4%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,0%.