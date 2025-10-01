Mulher é presa no Aeroporto de Tefé ao tentar transportar ilegalmente 36 ovos de tracajá para Manaus

Notícias do Amazonas – Uma operação de rotina da Polícia Federal resultou na prisão de uma mulher por crime ambiental nesta quarta-feira (1º/10), no Aeroporto de Tefé, no interior do Amazonas. A passageira tentava embarcar em um voo com destino a Manaus transportando ilegalmente 36 ovos de tracajá, espécie de tartaruga amazônica considerada protegida pela legislação brasileira.

Segundo informações da PF, a suspeita teve a mala interceptada durante inspeção no setor de bagagens. Ao revistarem o material, os agentes encontraram os ovos cuidadosamente embalados, possivelmente para despistar a fiscalização. No entanto, a ação dos policiais impediu que o material seguisse viagem.

Após o flagrante, a mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Tefé, onde prestou depoimento. Ela poderá responder por crime ambiental, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que estabelece punições para captura, transporte e comercialização de espécies da fauna silvestre sem autorização.

Os ovos apreendidos foram encaminhados aos órgãos ambientais competentes, que devem avaliar as condições de viabilidade e destino adequado, incluindo a possibilidade de devolução à natureza em áreas seguras de preservação.

O tracajá (Podocnemis unifilis) é uma das espécies mais visadas pelo tráfico de animais na região amazônica. Seus ovos são comercializados ilegalmente para consumo humano, especialmente em comunidades ribeirinhas, apesar da prática ser proibida. A captura e venda dessa espécie representam uma ameaça à biodiversidade da Amazônia e ao equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.