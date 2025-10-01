A notícia que atravessa o Brasil!

Mulher é presa no Aeroporto de Tefé ao tentar transportar ilegalmente 36 ovos de tracajá para Manaus

Passageira transportava ovos de espécie de tartaruga amazônica protegida por lei ambiental.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 18:07

Notícias do Amazonas – Uma operação de rotina da Polícia Federal resultou na prisão de uma mulher por crime ambiental nesta quarta-feira (1º/10), no Aeroporto de Tefé, no interior do Amazonas. A passageira tentava embarcar em um voo com destino a Manaus transportando ilegalmente 36 ovos de tracajá, espécie de tartaruga amazônica considerada protegida pela legislação brasileira.

Segundo informações da PF, a suspeita teve a mala interceptada durante inspeção no setor de bagagens. Ao revistarem o material, os agentes encontraram os ovos cuidadosamente embalados, possivelmente para despistar a fiscalização. No entanto, a ação dos policiais impediu que o material seguisse viagem.

Após o flagrante, a mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Tefé, onde prestou depoimento. Ela poderá responder por crime ambiental, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que estabelece punições para captura, transporte e comercialização de espécies da fauna silvestre sem autorização.

Os ovos apreendidos foram encaminhados aos órgãos ambientais competentes, que devem avaliar as condições de viabilidade e destino adequado, incluindo a possibilidade de devolução à natureza em áreas seguras de preservação.

O tracajá (Podocnemis unifilis) é uma das espécies mais visadas pelo tráfico de animais na região amazônica. Seus ovos são comercializados ilegalmente para consumo humano, especialmente em comunidades ribeirinhas, apesar da prática ser proibida. A captura e venda dessa espécie representam uma ameaça à biodiversidade da Amazônia e ao equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

