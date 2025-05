Mulher em trabalho de parto é resgatada de comunidade ribeirinha em Iranduba

Notícias do Amazonas – Uma mulher de 28 anos em trabalho de parto foi resgatada por helicóptero nesta quinta-feira (9), em um procedimento aeromédico realizado da comunidade Nova Canaã do Aruaú, no município de Iranduba, a cerca de 27 quilômetros de Manaus. A região é de difícil acesso e o deslocamento por lancha até a capital levaria cerca de seis horas.

O transporte foi coordenado pelo Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA). Segundo o delegado Rafael Montenegro, diretor do DIOA, o uso da aeronave reduziu o trajeto para menos de 30 minutos, garantindo a segurança da paciente e do bebê.

O resgate contou com o apoio do tenente João Coelho, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que atuou como operador aerotático, auxiliando a equipe médica do Samu no atendimento à gestante.

“Após avaliação, o médico constatou que a parturiente estava estável, o que permitiu o transporte sem intercorrências”, informou o tenente Coelho, que participou de outros casos semelhantes na região.

A mulher, que espera um menino, foi entregue com segurança à equipe do Samu e posteriormente encaminhada a uma maternidade em Manaus para dar continuidade ao parto.