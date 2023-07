Mulher morre atropelada após cair da garupa de motocicleta no interior do Amazonas

Uma mulher, identificada como Claudiana Rodrigues Maciel, de 32 anos, morreu atropelada por um carro, nesse sábado (29), após cair da garupa de uma motocicleta na Rodovia Manoel Urbano, que liga Manacapuru a Manaus.

De acordo com informações da Polícia, Claudiana retornava da comunidade do Acajatuba de motocicleta com um funcionário do marido dela, por volta das 20h30, quando um idoso atravessou na frente da moto. O condutor não conseguiu desviar e acabou atingido o idoso.

A vítima caiu no meio da rodovia e foi atropelada por um veículo vermelho que trafegava no sentido Manaus/Manacapuru. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O funcionário, Claudiana e o idoso foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados de ambulância para o hospital geral de Manacapuru. A mulher morreu após dar entrada, o funcionário dela ficou com escoriações e o idoso teve fraturas pelo corpo.

O caso foi registrado na Delegacia de Manacapuru que apura as circunstâncias do acidente e tentar localizar o veículo que atropelou a jovem.

