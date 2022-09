Mulher presa pela PF com mala cheia de dinheiro é irmã da candidata Marcia Macena e cunhada do prefeito Nathan Macena

Redação AM POST

Foi identificada como Maika Cordeiro, a mulher detida nesta terça-feira (27) após ser flagrada com mala cheia de dinheiro na Operação Eleições 2022 da Polícia Federal (PF) em uma aeronave no Aeroclube do Amazonas. Ela é irmã da candidata a deputada estadual, Marcia Macena (Republicanos), que mulher do prefeito do Careiro Castanho, Nathan Macena, do mesmo partido.

De acordo com a PF, a quantia na mala da passageira era cerca de R$ 61 mil e seria da candidata. O dinheiro foi apreendido e instaurado inquérito policial para esclarecer os fatos e a origem dos valores, até o momento não comprovada.

Maika Cordeiro foi abordada pelos policiais quando embarcava em avião carregando a mala com o dinheiro.

Segundo a PF, s aeronaves serão fiscalizadas durante toda a semana até domingo (2), primeiro dia das eleições gerais.