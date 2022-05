Mulheres de Manaus recebem orientação sobre o Crédito Rosa que realiza financiamentos de até R$ 21 mil no AM

Redação AM POST

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) levou seu atendimento e reforçou as informações sobre o Crédito Rosa, além de entregar o fomento para uma empreendedora, durante a 4ª edição do Governo Presente, realizado neste sábado (14/05), na Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra, localizada no bairro Parque São Pedro, zona oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Ao longo do dia, em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), a Seas atendeu mulheres empreendedoras interessadas em obter financiamento por meio do Crédito Rosa, linha de financiamento lançada no mês de março, no Dia Internacional da Mulher, pelo governador Wilson Lima. O programa é voltado para mulheres que empreendem e que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19.

Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

Na ação, a Seas e a Afeam entregaram mais um financiamento. A contemplada foi a empreendedora Maria Auxiliadora Montenegro, 56, que trabalha no ramo de vendas em estivas e celebra a chegada do crédito.

Continua depois da Publicidade

“Eu fiquei sabendo da chegada desse Crédito Rosa e resolvi procurar, fiz o meu processo para conseguir o crédito e em menos de duas semanas estou sendo contemplada, estou muito feliz pois vai ajudar muito no meu empreendimento para crescer cada vez mais”, disse Maria Auxiliadora.

Segundo a coordenadora do Crédito Rosa na ação, Camila Parkei Coelho, essa orientação voltada para as empreendedoras têm trazido importantes resultados.

Continua depois da Publicidade

“Nós estamos aqui participando pela quarta vez do Governo Presente, com essa orientação do Crédito Rosa, e já conseguimos ver que muitas mulheres que nos procuram durante as ações conseguem o retorno no seu financiamento. E isso é muito bom para essas mulheres empreendedoras”, pontuou.

As interessadas podem comparecer no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) Aparecida, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para o atendimento, que é por ordem de chegada. O Ceci fica localizado na rua Wilkens de Mattos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul.

Continua depois da Publicidade

Mais informações sobre o “Crédito Rosa” também podem ser obtidas no site oficial da Afeam, no endereço www.afeam.am.gov.br.