Mulheres do Amazonas ganham ‘Crédito Rosa’ de até R$ 21 mil

Redação AM POST

As mulheres amazonenses que buscam recursos para empreender podem contar com o financiamento do “Crédito Rosa” a partir desta quarta-feira (08/03). Lançado pelo governador Wilson Lima, o programa exclusivo para o público feminino deve injetar R$ 10 milhões na economia local com o apoio a iniciativas econômicas desenvolvidas exclusivamente por mulheres.

O “Crédito Rosa”, que é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS-AM), é parte dos anúncios feitos pelo governador para o público feminino em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado neste 8 de março.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, explica que as mulheres têm carência de 30 meses para começar a pagar o “Crédito Rosa”. “A carência para começar a pagar esse crédito é de 180 dias, mais 30 meses para pagar e com juros subsidiados de menos de 0,5% ao mês. Ou seja, é um crédito produtivo para que as mulheres beneficiadas possam desenvolver e manter suas atividades”, disse.

O “Crédito Rosa” é voltado a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho, mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Afeam, no link: https://www.afeam.am.gov.br/credito-amazonas-credito-rosa/#!/.

De acordo com a titular da Seas-AM, Alessandra Campêlo, é determinação do governador Wilson Lima que a secretaria, juntamente à Afeam, trabalhe dando oportunidades para as mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza. “O Crédito Rosa é específico para mulheres que estão em situação econômica difícil, mas que querem um dinheiro para começar um negócio, comprar uma máquina de costura ou algum equipamento que precisa para iniciar o seu trabalho”, completou Alessandra.