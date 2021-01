Municípios do interior do Amazonas receberam R$ 346 milhões para ações de enfrentamento da Covid-19 em 2020

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os 61 municípios do interior do Amazonas receberam, entre recursos dos governos do Estado e Federal, R$ 346.017.747,65 para ações de enfrentamento da Covid-19 em 2020. O governo estadual repassou às prefeituras R$ 76.486.187,44, do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), além de investir na estruturação de leitos, medicamentos, insumos e recursos humanos para a rede de saúde do interior.

O valor destinado aos 61 municípios, só para ações no combate à Covid-19, representa 63% do total de repasses estadual e federal na área da saúde em 2020. Ao todo, o Governo do Amazonas e a União repassaram aos 61 municípios do estado R$ 547.325.047,54 no ano passado, somente para que as prefeituras investissem nas suas redes de assistência à saúde.

Com os repasses feitos por meio do FTI, as prefeituras ganharam um reforço financeiro não só para o custeio das unidades de saúde, mas para investimentos na estrutura física e aquisição de equipamentos, medicamentos e demais itens para a rede de assistência.

Leitos – Nas ações de enfrentamento da Covid-19, o Governo do Amazonas implantou leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) equipadas com respiradores em todos os municípios do Estado. O Estado também mantém contrato de UTI aérea exclusiva de Covid-19 para realizar remoções de pacientes graves do interior para a capital.

