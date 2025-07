Municípios do interior passam a contar com Telessaúde e integram rede estadual de saúde digital do Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou nesta semana duas novas unidades do programa Telessaúde nos municípios de Jutaí e Fonte Boa, levando atendimento médico especializado a moradores do interior que antes precisavam se deslocar até a capital para consultas com especialistas. Com a iniciativa, o estado passa a contar com 68 salas de Telessaúde em funcionamento, distribuídas em 24 municípios, além de Manaus.

As novas estruturas foram instaladas na UBS Anastácio Ribeiro, em Jutaí, e na UBS Júlia Benacon Lins, em Fonte Boa. Os locais contam com equipamentos de telemedicina, conexão digital de alta qualidade e equipes locais capacitadas para prestar suporte aos pacientes.

“Anteriormente, os pacientes que necessitavam de consultas com médicos especialistas eram obrigados a se deslocar até a capital. Atualmente, nesta unidade de saúde, eles têm a oportunidade de realizar essas consultas e, também, receber orientações sobre o uso do aplicativo, onde serão armazenados todos os documentos, exames, consultas e receitas médicas”, afirmou o governador Wilson Lima.

As unidades inauguradas integram o programa Saúde AM Digital, que disponibiliza atendimento em especialidades como dermatologia, urologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, pediatria, ginecologia, psicologia e nutrição. Os atendimentos são registrados no aplicativo Saúde AM Digital, permitindo que o paciente acesse exames, receitas e o prontuário diretamente pelo celular. O sistema também conta com suporte via WhatsApp, pelo número (92) 3190-1500.

Durante a inauguração, estiveram presentes a prefeita de Jutaí, Mercedes, o prefeito de Fonte Boa, Dr. Lázaro, a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, além de vereadores e lideranças locais.

A população dos dois municípios já começou a utilizar o serviço. Em Jutaí, a autônoma Maria de Souza, de 50 anos, que buscava atendimento ortopédico, comemorou a novidade: “Nem todo mundo tem condição de ir para Manaus. Agora tem Telessaúde aqui em Jutaí e eu acabei de me consultar pelo computador”.

Em Fonte Boa, o autônomo Sebastião Araújo, de 28 anos, também foi atendido logo no primeiro dia. “Achei muito bom porque não foi preciso ir até Manaus. O médico foi bem atencioso. Gostei do atendimento”, relatou.

A expansão do Telessaúde integra o esforço do Governo do Amazonas para ampliar o acesso à saúde especializada, reduzir deslocamentos e digitalizar o atendimento público em todo o estado.