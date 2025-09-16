Museu do TCE-AM será nomeado em homenagem a Josetito Lindoso

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovou nesta terça-feira (16/9) a nomeação do Museu da Corte em homenagem ao servidor Josetito Dutra Lindoso, conhecido como “Tito”, que faleceu em agosto deste ano. A proposta foi apresentada pelo conselheiro Mario de Mello durante a 27ª Sessão Ordinária, na fase de indicações e propostas.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou a importância do legado de Tito para a preservação da história do Tribunal. “O nome de Tito ficará para sempre marcado neste Tribunal. Sua paixão pela preservação da história inspira todos nós e dá ainda mais significado ao TCE-AM”, afirmou.

Natural de Manaus e filho do ex-presidente da Corte, Coriolano Cidade Lindoso, Tito dedicou sua carreira à preservação da memória do TCE-AM, sendo responsável pela implementação do Projeto Memória, que resultou na criação e expansão do Museu. Ele reuniu objetos, documentos e depoimentos que resgatam a história da instituição, tornando-se referência cultural e histórica no Amazonas.

“O Tito foi mais do que um servidor. Foi um guardião da memória do nosso Tribunal e da própria história do Amazonas. Dar o nome dele ao museu é eternizar esse legado”, afirmou o conselheiro Mario de Mello.

O museu foi inaugurado em 14 de outubro de 2020, mas sua concepção remonta à Resolução nº 05 de outubro de 2010. Entre 2018 e 2019, durante a gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, foi criado o Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação, coordenado por Tito, responsável pela consolidação do espaço.

Tito sempre afirmou que sua missão era “estabelecer um diálogo do Tribunal com a sociedade, contando a história e fazendo a memória dessa história”. A homenagem será oficializada em outubro, durante a programação dos 75 anos do TCE-AM.