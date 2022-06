Na abertura do 55° Festival de Parintins, Wilson Lima destaca estrutura do Governo do Estado para o retorno da festa

Redação AM POST

Na primeira noite do 55° Festival Folclórico de Parintins, nesta sexta-feira (24/06), o governador Wilson Lima destacou a estrutura disponibilizada pelo Governo do Amazonas para o retorno do festival após o intervalo de dois anos sem público, em razão da pandemia da Covid-19. São mais de 2 mil servidores estaduais envolvidos na operação da festa que movimenta a economia do município.

Com a expectativa de receber 80 mil pessoas, o festival, segundo o governador, é oportunidade de emprego e renda para os profissionais da economia criativa e de outros segmentos, especialmente os ligados ao atendimento aos visitantes.

“Sejam muito bem-vindos ao maior festival folclórico de todos os tempos. Foram dois anos sem a realizado desse evento e aí a gente sentiu a importância econômica que ele tem para o município de Parintins. Muitas pessoas ficaram prejudicadas por conta disso e nós tivemos a preocupação de, na nossa volta, montar uma grande estrutura para que tudo pudesse ocorrer dentro do previsto”, disse o governador.

Em relação aos servidores, o governador destacou a atuação nas áreas de saúde e segurança. Na área da saúde, são 60 profissionais incluindo médicos e enfermeiros. Dois ambulatórios foram montados, um para os torcedores do Caprichoso e outro para a galera do Garantido. Os serviços incluem ainda o monitoramento da Covid-19 com a instalação de um laboratório de situação.

Na área de segurança pública são mil servidores, somando efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Segurança Pública (SSP). Nenhuma ocorrência relevante foi registrada.

Legado – Wilson Lima ressaltou que o Governo do Amazonas, desde 2019, tem deixado um legado para o município na área da saúde. Estruturas que antes eram montadas apenas para o festival, agora são permanentes para o município. O Governo do Amazonas também tem ampliado a estrutura de atendimento instalando a alta complexidade no município.

“Nos anos anteriores as estruturas que eram montadas, principalmente na área de saúde, elas eram mandadas de volta para capital. Em 2019 nós deixamos aqui essa estrutura, da mesma forma que entregamos agora o hospital Padre Colombo, nós fizemos um convênio na ordem de aproximadamente R$ 30 milhões, montamos as primeiras UTIs do interior aqui no município de Parintins”, frisou Wilson Lima.