Na Aleam, deputado Delegado Péricles destaca ações das Polícias Civil e Militar que geraram prejuízo de R$ 60 milhões ao crime organizado

As ações deflagradas pelas forças de segurança no combate ao crime organizado no Amazonas foram destacadas pelo deputado estadual Delegado Péricles (PL), nesta quarta-feira (7/2), durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Da tribuna, o parlamentar ressaltou três ações distintas realizadas, desde a última sexta-feira (2), por policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Companhia de Operações Especiais (COE), que resultaram nas apreensões de drogas e armas de grosso calibre, gerando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 60 milhões à criminalidade.

“Hoje quero parabenizar o sistema de segurança pública do nosso Estado por essas ações que estão sendo deflagradas desde o último fim de semana. O DRCO fez uma apreensão histórica de quase três toneladas de drogas, três fuzis e três pessoas presas. Hoje, o departamento está em campo em mais uma ação e logo teremos o resultado. Além disso, a Polícia Militar, por meio da 13ª Cicom, deflagrou ação que resultou na apreensão de um arsenal, e também na ação da COE, com apreensão de 435 quilos de maconha. O empenho dos nossos policiais precisa ser exaltado, porque as Polícias Civil e Militar vêm dando a resposta que nós, enquanto sociedade, tanto precisamos”, pontuou o deputado.

Péricles destacou, ainda, que um dos principais problemas do Amazonas é o tráfico de drogas, tendo em vista que o Estado é uma das rotas do transporte de entorpecentes e armas vinda da Colômbia e Venezuela. O deputado ressaltou que o combate a esses tipos de crime precisa ser com ações conjuntas entre os Governos Federal e Estadual, bem como com o Poder Legislativo e Judiciário. “Precisamos nos unir para minimizar o problema causado pelo tráfico de drogas aqui no nosso Estado, juntando o Governo Federal, Estadual, Aleam e Judiciário”, concluiu.

Ações policiais

Policiais civis lotados no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) deflagraram, na sexta-feira (2), a operação Jomini, que culminou na apreensão de 2,8 toneladas de drogas, avaliadas em R$ 50 milhões, armamento e uma lancha, além das prisões de três homens.

Ainda na sexta-feira, policiais militares da 13ª Cicom apreenderam um arsenal com 36 armas de grosso calibre, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, zona Norte de Manaus, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil ao crime organizado. Já os policiais da COE, da PMAM, apreenderam 435 quilos de maconha e prenderam um homem, durante operação na madrugada de terça-feira (6), no Rio Negro, gerando prejuízo estimado ao crime organizado de R$ 8,7 milhões.

Redação AM POST