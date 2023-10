Na fase final para inscrições nos editais, Sala Lei Paulo Gustavo funciona todos os dias

Na última semana do prazo para inscrever projetos nos nove editais da Lei Paulo Gustavo, que se encerra na próxima sexta-feira (20/10), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vai disponibilizar o atendimento a profissionais da cultura, na Sala Lei Paulo Gustavo, para tirar dúvidas e esclarecer pontos dos editais, todos os dias da semana, de segunda à sexta, das 9h às 14h.

A Sala Paulo Gustavo é uma das ferramentas criadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa para auxiliar, de maneira presencial, quem deseja inscrever projetos nos editais da LPG, mas ainda tem dúvidas. O espaço está localizado na Vila Ninita, prédio anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, Centro.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a prorrogação da Lei Paulo Gustavo e os atendimentos que estão sendo oferecidos pela Sala Paulo Gustavo representam uma oportunidade para os artistas e agentes culturais desenvolverem e aprimorarem suas propostas.

“Além disso, é uma chance para esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o processo de inscrição, tanto de forma online quanto presencial”, afirma Marcos Apolo.

Outros canais

O atendimento presencial diário na Sala Paulo Gustavo se une às demais ações realizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa nas últimas semanas para facilitar a inscrição de projetos nos editais da LPG.

Há, por exemplo, as oficinas de elaboração de projetos, disponíveis no YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (culturadoam). Há também os canais Tira-dúvidas Editais LPG, que podem ser acessados via e-mail (le[email protected]) ou pelo número (92) 99222-5377.

Na TV Encontro das Águas, às segundas-feiras, às 21h40, e às quintas-feiras, 20h, também estão sendo transmitidas oficinas para a elaboração de projetos culturais, no objetivo de auxiliar quem deseja inscrever projetos na LPG.

A assessora jurídica da Secretaria de Cultura, Anne Paiva, lembra que as ações para a implementação da Lei Paulo Gustavo já vêm sendo realizadas há bastante tempo. “A Secretaria de Cultura e Economia Criativa vem desde abril deste ano realizando as ações para implementar a Lei Paulo Gustavo aqui no Estado”, afirma.

Segundo Anne Paiva, para melhor atender a cadeia da cultura e economia criativa do Estado, foram lançados nove editais, cada um com um aspecto específico. “Nós verificamos que ao longo do tempo, ao longo dos anos, houve uma diferença, um distanciamento grande entre o que está escrito nos editais, entre a forma de se expor as informações nos editais e a sociedade como um todo”, afirma.

“Às vezes os editais trazem textos muito rebuscados, trazem informações que são de difícil compreensão para o cidadão médio. Então, como forma de tentar atingir, cada vez mais, de forma mais efetiva, os profissionais da cadeia da cultura e da economia criativa, nós buscamos fazer editais mais inteligíveis, mais práticos para o entendimento”, explica a advogada.

Redação AM POST