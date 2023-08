Na Suframa, Governo do AM apresenta oportunidades de investimento para equipe técnica da Zona Franca angolana

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apresentou, nesta terça-feira (22/08), na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Distrito Industrial, as oportunidades de investimento no Amazonas para representantes da Zona Franca da Barra do Dande S/A, que está em processo final de construção na região de Bengo, em Angola, e utilizará o Polo Industrial de Manaus como benchmarking (análise estratégica) e aprendizado para a estruturação de sua operação.

O chefe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), vinculado a Sedecti, Sidnei Magalhães, explicou que o Estado apresentou para a comitiva de Angola os incentivos estaduais, as potencialidades e as oportunidades de negócios para os investidores interessados em apostar no Amazonas.

“Estamos com a comitiva de Angola que está aqui para conhecer a Zona Franca e aprender mais sobre as iniciativas do Estado do Amazonas, além de tributação e todos os pilares que envolvem o nosso Polo Industrial de Manaus”, destacou Sidnei.

O diretor de Desenvolvimento e Negócio da Zona Franca de Angola, Roque Saraiva, explicou que a comitiva está com um projeto que é instalar, em Angola, a primeira Zona Franca. Por isso, foi assinado, em abril deste ano, um Memorando de Entendimento com a Suframa que prevê a troca de experiências e aprendizado, como, por exemplo, as iniciativas do Governo do Amazonas.

“Daquilo que a Sedecti apresentou foi muito interessante. Queremos, acima de tudo, aprender com aquilo que o Governo do Amazonas está fazendo para garantir que venham novos investidores. E aprender com o Estado para aplicar as experiências no nosso país está sendo muito produtivo para nós”, ressaltou Roque.

Esteve na Suframa também a secretária-executiva adjunta da Sedecti, Tayana Rubim, além da gerente de Comércio e Exterior do Daice, Natalia Sagaydo.

Zona Franca de Angola

A Zona Franca angolana tem expectativas da criação de 21 mil postos de trabalho e o alcance de uma contribuição entre 1,5% e 2% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional na próxima década.

A gestão da Zona Franca está sob o comando da Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande desde julho de 2022, quando celebrou com o Ministério da Economia e Planejamento de Angola o Contrato de Concessão da Gestão da Dande Free Zone, com duração de 30 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, para desenvolver os principais componentes da Dande Free Zone.

Redação AM POST