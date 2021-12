Na última sessão do ano, Roberto Cidade faz balanço de 2021 e afirma: “tivemos muitos avanços”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), subiu à tribuna nesta quinta-feira (16), durante a última sessão plenária do ano, para fazer um balanço de 2021. Na avaliação do parlamentar, seu primeiro ano no comando da Casa foi marcado por avanços, como a realização do 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas (Feclam) e a criação das emendas de bancada.

“Agradeço a todos os colegas pela parceria. Foi um ano de dificuldades, de muito luto, mas que conseguimos avançar. Tivemos um marco que foi a realização do Feclam, que reuniu servidores das câmaras municipais, vereadores e prefeitos do interior. Também criamos as emendas de bancada, que certamente vão se transformar em melhorias para a população da capital e do interior. E essa não é uma vitória do presidente Roberto Cidade, mas de todos nós”, afirmou.

Cidade lembrou, ainda, que, neste ano, foi possível anunciar o reajuste de 38% nos salários dos servidores da Assembleia. “Nós demos aumento real aos servidores da Casa. Nós conseguimos isso. E digo nós porque não é mérito só meu, mas de todos nós”, concluiu.