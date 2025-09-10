A notícia que atravessa o Brasil!

Nacional vence final do Amazonense Sub-20, mas Amazonas lidera ranking da FAF

Azulão conquista o título no Carlos Zamith, enquanto a Onça-Pintada reassume a liderança geral da temporada 2025

Por michael

10/09/2025 às 14:08

campeonato amazonense sub-20

Nacional vence final do Amazonense Sub-20, mas Amazonas lidera ranking da FAF – Foto: reprodução do Instagram

Notícias do Amazonas – A decisão do Campeonato Amazonense Sub-20 movimentou o estádio Carlos Zamith, em Manaus, na última segunda-feira (8). Em campo, o Nacional superou o Amazonas FC por 2 a 0 e garantiu o título da competição de base, celebrando uma conquista importante para o elenco juvenil do clube.

Apesar da derrota na final, o Amazonas teve um motivo para comemorar: o time reassumiu a liderança do ranking geral da Federação Amazonense de Futebol (FAF), que contabiliza o desempenho dos clubes ao longo do ano em diferentes categorias e torneios.

Nacional comemora título em campo

O Nacional demonstrou superioridade durante a partida decisiva, garantindo o placar de 2 a 0 e levantando o troféu diante de sua torcida. A vitória representa um marco para a base do Azulão, que vinha se destacando ao longo da competição e confirmou o favoritismo no jogo final.

Com o resultado, o clube soma pontos importantes no ranking da FAF, mas ainda não foi suficiente para ultrapassar o Amazonas, que mantém uma regularidade impressionante nas competições de 2025.

Amazonas reassume a ponta do ranking

Mesmo com o vice-campeonato, a Onça-Pintada voltou ao topo da tabela geral graças ao acúmulo de bons resultados em outras disputas ao longo da temporada. O ranking da FAF é atualizado a cada torneio oficial encerrado e considera a classificação final de cada clube.

Na atualização mais recente, o Amazonas aparece na liderança com 170 pontos, seguido por Manauara (125), Manaus, Nacional e Tarumã, todos com 100 pontos. Ao todo, 15 clubes já pontuaram em 2025, mostrando equilíbrio e competitividade no futebol amazonense.

Premiação para destaques individuais

Além da disputa coletiva, a FAF também valorizará os talentos individuais. Os jogadores que se destacaram no campeonato formarão a seleção do torneio e serão premiados no evento Melhores do Ano, marcado para o dia 19 de novembro, em Manaus.

De Acordo com o Portal Rios de Notícias, a cerimônia promete reconhecer não apenas os clubes, mas também os jovens atletas que se sobressaíram, reforçando a importância da base para o futuro do futebol no Amazonas.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

