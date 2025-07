’Não o conheço e nem admiro o trabalho dele’, Maria do Carmo nega conversa com Omar Aziz

Notícias do Amazonas – A pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal, Professora Maria do Carmo, negou, durante entrevista a uma rádio local nesta segunda-feira, 28/7, qualquer conversa com o senador Omar Aziz (PSD).

“Não o conheço pessoalmente, nem tenho a pretensão. Não admiro o trabalho dele como representante, então não tem o menor perigo de conversar com ele”, afirmou a professora, em tom direto, ao comentar a suposta aproximação com o também pré-candidato ao governo estadual.

A declaração foi uma resposta a uma publicação feita por um blog no fim de semana, que sugeria que os dois pré-candidatos teriam se encontrado para discutir uma possível aliança política. Segundo Maria do Carmo, a informação é totalmente infundada e faz parte de uma estratégia da oposição para enfraquecer sua pré-candidatura e criar divisões no campo bolsonarista no Amazonas.

Além de negar o boato, a professora também abordou as alegações de desunião dentro do Partido Liberal no Estado. Para ela, esse tipo de narrativa tem sido construída de forma artificial para tentar desmobilizar a base conservadora local. “Isso só existe na cabeça dos opositores, mas não vai colar. Temos uma liderança maior, que é o presidente Bolsonaro, e estamos alinhados num projeto para mudar a política no Amazonas”, enfatizou.

Com um discurso centrado na fidelidade ao bolsonarismo e no afastamento de figuras da esquerda e centro-esquerda, Maria do Carmo tem apostado em uma pré-campanha voltada ao eleitorado conservador, posicionando-se como uma alternativa firme à velha política no Estado.