Durante entrevista à Rádio Rios FM, o governador Wilson Lima fez duras críticas ao presidente do Garantido, Antônio Andrade, que nesta segunda-feira, 19, ameaçou não colocar o bumbá na arena em virtude da crise financeira.

O presidente do boi-bumbá afirmou que, caso não houvesse novo repasse de verbas, o Garantido não se apresentaria no 56º Festival Folclórico de Parintins. O Governador do Amazonas garantiu que a celebração irá acontecer e que a diretoria tem a obrigação de dar satisfação ao Amazonas, pois já recebeu recursos de forma antecipada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Garantido tem o compromisso de colocar o boi na arena. Vai ser com o atual presidente, com o próximo ou interventor, como manda a tradição. Vamos fazer com que isso seja cumprido. Não tem essa de colocar a faca no pescoço do governo”, disse Wilson Lima ao jornalista Fred Lobão.

Wilson Lima também afirmou que não aceita que a direção do Garantido ameace e coloque “a faca no pescoço do governo”, como tentou fazer o presidente do boi.

“Não tem desculpa para não realizar o festival este ano. Não tem essa história de dizer: ‘ah, não deu pra fazer’. E não tem essa conversa de querer ameaçar o governo, de querer colocar a faca no pescoço do governo. Esquece, que isso não vai acontecer. O governo já fez a parte dele. Nós trabalhamos de forma antecipada. Antecipamos recursos para o Garantido”, disse Lima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em março deste ano, o Boi-Bumbá Garantido recebeu R$ 13 milhões em repasses públicos e privados. Por meio de nota à imprensa, o Governo do Amazonas afirmou considerar inimaginável o que está acontecendo e assegurou que o festival vai ser realizado nos dias 30 de junho e 1° e 2 de julho de 2023.

Veja também: Governo do AM relembra repasse milionário dado a diretoria do Garantido e reage a ameaça de tirar o boi do festival 2023: “inimaginável”. Saiba mais clicando aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST