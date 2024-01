Naufrágio provoca morte de mãe e filho no interior do Amazonas

Uma mãe identificada como Zuleide Gomes Duarte, 35, e o filho dela, Lucas Gabriel Gomes, 8, perderam a vida por afogamento na última sexta-feira (26), após uma embarcação naufragar no Rio Solimões, próximo ao Furo do Paracuubas, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus).

Conforme as informações, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada, mas ao chegar no local, encontraram a mãe e o filho sem vida. A outra filha da vítima, de 10 anos, e o proprietário da embarcação sobreviveram ao incidente.

O homem foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Os corpos das vítimas foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML).

