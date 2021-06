No AM, agências bancárias são autuadas por falta de fila e demora no atendimento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou duas agências bancárias por descumprimento à Lei das Filas, em Tabatinga, município localizado a 1.108 quilômetros de Manaus. A ação ocorreu na segunda-feira (07/06).

Continua depois da Publicidade

Em uma das agências, a equipe do órgão constatou que não era realizada distribuição de senhas aos clientes. Na outra, foi verificado que o tempo de espera para atendimento passava de 70 minutos.

Além das agências bancárias, os fiscais do Procon-AM também seguiram com as ações em postos de gasolina. Em Tabatinga, três postos foram notificados e devem apresentar as notas de compra e venda para mapeamento dos valores e análise de possível cobrança abusiva.

“As denúncias do interior estão chegando, e nossa agenda de fiscalização está a todo vapor. Estamos trabalhando para garantir que o respeito aos direitos do consumidor esteja presente na vida de todos os amazonenses”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa