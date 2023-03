No AM, município do Careiro Castanho inaugura nova Feira de Produtos Regionais

Agência Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), inaugura nesta sexta-feira (03) a nova estrutura da Feira de Produtos Regionais no município Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). Localizada no Km 06 da rodovia AM-254, conhecida como estrada de Autazes, a nova edição é a terceira do interior do estado a ser entregue em 2023.

Com 50 feirantes cadastrados, a feira funcionará todos os sábados, das 6h ao meio-dia, ofertando uma variedade de produtos de hortifrúti, artesanato, pescado, queijos, mel, grãos e farinha e pães.

Segundo a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, a nova feira irá comportar todos os agricultores que trabalham ao longo de um trecho de 30 quilômetros da estrada de Autazes. “Do Km 02 ao Km 32, tem produtores já cadastrados para comercializarem seus produtos, garantindo a geração de emprego e renda para essas famílias”, disse.

A assinatura do termo de doação do kit feira foi realizada no dia 17 de fevereiro pelo governador Wilson Lima, pela diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, e pela presidente da Associação Rural Arumã, Ana Maria Peixoto, na sede da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), durante cerimônia de entrega de equipamentos para fortalecimento do setor primário. Entre os itens entregues à associação estão tendas, mesas, cadeiras, balança digital e expositores de pescado.

Conforme a presidente da associação, a Feira de Produtos Regionais também beneficiará agricultores de outras comunidades, além dos que atuam na AM-254. “Recentemente, o governo inaugurou o ramal do 11 asfaltado, e para a gente que é agricultor, quando o ramal não é asfaltado, é um sofrimento. Agora a chuva é bênção, não é mais problema”, disse Ana Maria Peixoto.

Emprego e renda

Com a estrutura mantida pelo Governo do Estado, as feiras geram emprego e renda para mais de 600 agricultores do Estado, sendo 250 somente em Manaus.

De terça-feira a domingo, são realizadas dez edições na capital, em diferentes zonas da área urbana e zona rural. No interior, conforme o Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, são 38 feiras ativas para os trabalhadores comercializarem seus produtos. Os locais são estruturados e geridos pela ADS, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Entregas

Em janeiro, a comunidade Agrovila do Mocambo, região rural de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) ganhou uma Feira de Produtos Regionais, que acontece aos sábados, das 6h ao meio-dia, com a participação de 20 produtores rurais, em um espaço de 10x10m².

No mesmo mês, o município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) também recebeu nova estrutura para a feira, que estará aberta uma vez ao mês, das 5h às 13h, na Praça da Polícia, no centro do município. Já no último dia 19 de fevereiro, a ADS entregou uma nova edição na comunidade Lago do Limão, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Essa é a quarta Feira de Produtos Regionais do município.