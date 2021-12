No AM, vândalos invadem paróquia, decepam cabeça dos santos e destroem itens da eucaristia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Imagens e itens de Eucaristia foram destruídas após invasão de vândalos nesta quarta-feira (22), na Paróquia de São Pedro, no município de Beruri (distante à 173 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, os meliantes arrombaram as portas e também o forro da igreja, quebraram as cabeças das imagens, jogaram pela janela itens da Eucaristia, cálice e água benta. Além disso, imagem de Nossa Senhora de Aparecida teve a cabeça e as mãos decepadas e foi colocada no centro do altar, sem manto e sem redoma, como uma forma de afronta.

Devido a destruição, a missa de Natal foi cancelada e um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado.

Vale ressaltar que a intolerância religiosa é uma prática ilegal e inconstitucional, sendo considerada crime, com pena dosada de um a três anos de reclusão, além do pagamento de multa.

O caso está sendo investigado.