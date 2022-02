No Amazonas, 29 municípios zeram internações por Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas tem 29 municípios sem pacientes internados pela Covid-19, nesta segunda-feira (07/02). Houve uma redução de 34% nas internações no interior do estado.

Dentre os mais de 2.500 leitos no interior, 862 foram direcionados para internações pela Covid-19. No total, são 96 pacientes internados na rede pública de saúde do interior, com dois pacientes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 94 em leitos clínicos, ou seja, taxa de ocupação em 11%, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“Essa redução se dá, principalmente, devido à vacinação contra a Covid-19 e ao fortalecimento das estruturas do interior pelo Governo do Amazonas, pois os casos leves e moderados são tratados nos próprios municípios. O Estado realizou a reorganização da rede de assistência e hoje há pelo menos um hospital em cada cidade”, destacou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

Até o momento, 68,6% da população do estado acima de 12 anos, contemplada com a vacina, já tomou a primeira dose, e 57,3% está com o esquema vacinal completo, ou seja, tomou as três doses.

Sem hospitalizações – Estão sem pacientes internados nas unidades hospitalares os municípios de Amaturá, Benjamin Constant, Jutaí, Tabatinga, Tonantins, Itamarati, Alvarães, Japurá, Maraã, Uarini, Canutama, Tapauá, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Careiro da Várzea, Apuí, Novo Aripuanã, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá.

* Com informações da assessoria de imprensa