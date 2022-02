“No Amazonas existe a pior Internet do mundo, e ao mesmo tempo uma das mais caras”, denuncia deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As falhas no serviço de Internet, que desde sábado (12/02) afetam vários bairros de Manaus, foram criticadas pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo. Até o momento, as empresas que prestam o serviço não explicaram, de forma clara, o motivo dos apagões na Internet.

Continua depois da Publicidade

Pablo lembra que em dezembro do ano passado realizou uma audiência pública, na Câmara dos Deputados, onde reuniu representantes das empresas Vivo, Oi, TIM e Claro, além do Ministério das Comunicações e do Ministério Público.

Na reunião foram exposta as constantes falhas nos serviços de Internet e telefonia na capital e interior do Amazonas. “Eu posso afirmar que no Amazonas existe a pior Internet do mundo! Pagamos um dos serviços mais caros do Brasil, e no entanto recebemos o que existe de pior no País”, denunciou Pablo.

O deputado ressalta que se em Manaus o apagão deixou agências bancárias, lojas e órgãos públicos sem funcionar, no interior do Estado o caos é ainda pior. “Temos cidades onde não existe nenhum tipo de Internet, porém as empresas que prestam o serviço dizem que está tudo ótimo”, criticou Pablo.

Continua depois da Publicidade

Após ouvir os representantes das operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM, o deputado fez um desafio. “Vou pegar um avião e levar os diretores dessas empresas até o interior do Amazonas. Eles vêm aqui na reunião e dizem que o sinal funciona”, afirmou o deputado.

“Eles (diretores) vão sentir na pele o que é ficar vários dias sem Internet. O povo do Amazonas merece respeito, como os consumidores de outros Estados do País”, conclamou.