Vídeo: no Centro de Manaus, prédio desaba em área isolada por conta de cratera

Na noite desta quinta-feira (18) um prédio desabou na rua Henrique Martins, no Centro de Manaus. O imóvel estava desativado e totalmente desocupado, segundo informou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Até o momento não houve registro de vítimas no local.

A área onde o prédio desabou estava isolada por conta de uma cratera que abriu no ano passado. Em julho de 2020, a prefeitura teve que demolir dois prédios na área que corriam risco de desabar.

Conforme a equipe de engenharia da Seminf que atua no local, as fortes chuvas contribuíram para a ocorrência do desabamento.

No início do mês de outubro, a prefeitura de Manaus retomou a recuperação das galerias fluviais na rua Henrique Martins. Conforme o órgão, o problema foi causado por construções irregulares no local. Por conta da grande estrutura dos prédios que tinham no local, começaram a surgir buracos que ameaçam a segurança da área.

