No dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província, Wilson Lima entrega Parque Senador Jefferson Peres revitalizado

Nesta terça-feira (05/09), data que marca a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, o governador Wilson Lima entregou as obras de revitalização do Parque Senador Jefferson Peres, no centro histórico de Manaus. Com investimento de R$ 3,2 milhões, o local se consolida como importante espaço público de lazer e, com as melhorias promovidas pelo Governo do Estado, se torna ainda mais atrativo, acessível e seguro aos frequentadores.

Em comemoração à data, o espaço recebe a maior bandeira do estado – com 12 metros por 17 metros -, que foi hasteada em mastro de 60 metros de altura, que foi restaurado. O parque foi inaugurado em 2009, na primeira fase do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin), e foi totalmente reformado para a população.

“Fizemos um gesto muito importante que foi o hasteamento da bandeira do Amazonas. Ela voltou a ocupar ali o seu lugar, a maior bandeira do estado. Então, é muito simbólico tê-la ali no ponto mais alto em um espaço tão importante que leva o nome de uma figura muito proeminente da política do estado do Amazonas“, destacou Wilson Lima.

Junto ao governador, estiveram o vice-governador Tadeu de Souza; os deputados estaduais João Luiz e Daniel Almeida e os vereadores de Manaus Diego Afonso, Daniel Vasconcelos, Márcio Tavares e João Carlos.

A reforma foi realizada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

“Durante todo esse processo, o parque não foi fechado. Foi feito de uma forma que a população continuou utilizando e hoje está super revitalizado, bonito, com toda a área de convivência reformada, e isso é muito positivo para a população”, informou a secretária executiva da Sedurb, Daniela Jaime.

O parque é administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “A questão cultural do parque é muito interessante porque reporta ao período da borracha, nas próprias esculturas, da arquitetura, monumentos e estruturas que lembram a época da borracha”, comentou o secretário Executivo de Cultura, Luiz Carlos Bonates.

O trabalho incluiu a recuperação das estruturas metálicas, pintura, restauração dos playgrounds e das academias ao ar livre, além da modernização das instalações elétricas. Também foram realizados reparos no Chafariz das Quimeras. Durante a obra, o parque permaneceu aberto ao público, exceto nas áreas pontuais de intervenção, garantindo que a população continuasse a utilizar o espaço.

Moradora do bairro Cachoeirinha, a professora Vanessa Oliveira vai com frequência ao parque. “Esse é um espaço muito importante para a comunidade, que está sempre praticando exercícios tanto pela manhã quanto pela tarde e acho que estar num ambiente agradável é muito mais motivador para atividades físicas e para uma vida mais saudável”, disse.

Parque

O Parque Senador Jefferson Peres ocupa uma área de 53 mil metros quadrados e é o nono espaço urbano a passar por revitalização na atual gestão do Governo do Amazonas. Ele tem entrada tanto pela avenida Lourenço Braga quanto pela avenida Sete de Setembro, com total acessibilidade. Inaugurado há cerca de 14 anos, atrai cerca de 1,5 mil pessoas diariamente.

O parque é composto por um pórtico de entrada, em estrutura de ferro com mais de 10 metros de altura, que lembram os pavilhões do Mercado Adolpho Lisboa. Figuras metálicas de bondes elétricos e casais de namorados vestidos a caráter espalhadas pelo Parque retratam o auge do Ciclo da Borracha. As calçadas lembram o Largo de São Sebastião, no entorno do Teatro Amazonas.

O Chafariz das Quimeras e suas trilhas estão entre os atrativos do parque. O local é rico em vegetação suspensa, que fornecem sombra para quem quer descansar e conversar. O espaço possui um orquidário em uma estrutura de ferro, que também lembra o Mercado Adolfo Lisboa, com dezenas de espécies de orquídeas da região Amazônica.

O nome do parque homenageia um dos mais proeminentes políticos do Amazonas, o senador Jefferson Peres, já falecido. Uma estátua de bronze com suporte de mármore, em tamanho natural, em homenagem ao político, está localizada próximo ao pórtico principal.

